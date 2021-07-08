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Dubai'de büyük patlamanın olduğu gemi temizlik malzemeleri taşıyormuş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Dubai'de büyük patlamanın olduğu gemi temizlik malzemeleri taşıyormuş

Dubai'de patlayan konteyner gemisinin temizlik ürünleri taşıdığını açıklandı.

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Dubai Sivil Savunma İdaresi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı’nda patlayan konteyner gemisinin temizlik ürünleri taşıdığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında dün bir konteyner gemisinde patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından çıkan yangını sündürmek için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altında almıştı. Patlamada ölü ve yaralı olmazken, gemide bulunan 14 denizcinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Patlamanın sebebini tespit etmek için soruşturma devam ederken açıklama yapan Dubai Sivil Savunma Şefi Rashed Al Matroush, “Patlama, temizlik ürünlerinin bulunduğu bir konteyner gemisinde meydana geldi” dedi. Dubai Polisi Başkomutanı Korgeneral Abdullah Khalifa Al Marri ise gemide temizlik ürünleri bulunduğu açıklamasının aksine konteynerlerin 3’ünde patlayıcı maddeler olduğunu söyledi.
15 kilometre uzaklıkta hissedilen patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.

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