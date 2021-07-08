BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,31
ALTIN 501,82
HABER /  DÜNYA

İki doz aşı yetmedi vakalar patladı İsveç de 3. doz aşılamaya başlıyor 4. doz kapıda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki doz aşı yetmedi vakalar patladı İsveç de 3. doz aşılamaya başlıyor 4. doz kapıda

İsveç varyantlar sebebiyle iki doz aşıların da yetersiz kalmasıyla 3 ve 4. doz aşılamaya da hazırlandıklarını açıkladı.

Abone ol

İsveç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

Aftonbladet gazetesine açıklamada bulunan İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan Kovid-19 aşılarına ek olarak 3. dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını belirtti.


2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğunu aktaran Bergström, "Virüs mutasyona uğradığı için 2. aşılamalara rağmen Kovid-19'un yayılması birçok ülkede artıyor. İsrail'deki nüfusun yarısından fazlası tam olarak aşılanmış olmasına rağmen Delta varyantına yakalananlar bulunuyor. Aşıda 3. doz bunun için gerekli." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 642'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 1 milyon 92 bin 308'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yer: Ankara! 20 yıldır tamamlanamıyordu: Almanlar el koydu
Yer: Ankara! 20 yıldır tamamlanamıyordu: Almanlar el koydu
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kabul edilemez
Rusya'da bir uçak radardan kayboldu
Rusya'da bir uçak radardan kayboldu
İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da
İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da
ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu
ABD'li turistin kabus dolu anları! Nevşehir'de bu halde bulundu
Mustafa Destici: Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor
Mustafa Destici: Cumhur İttifakı büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor
Adrese dayalı anaokulu kayıt sorgulama 2021 nasıl bakılır?
Adrese dayalı anaokulu kayıt sorgulama 2021 nasıl bakılır?
'Merve Akpınar okula alınmadı' denmişti! Haliliye Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi
'Merve Akpınar okula alınmadı' denmişti! Haliliye Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya mevkidaşı ile görüştü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya mevkidaşı ile görüştü