İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi ile milletin gönlünü kazanmayı esas aldıklarını belirtti.

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Bakan Yardımcısı Erdil, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yaklaşık 4 yıldır sürdürülen İZDES Projesi kapsamında üst düzey yöneticilerle kentte toplantı yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında illere yaptıkları ziyaretlerden bahseden Erdil, "İçişleri Bakanlığının sunduğu hizmetleri ve mülki idari amirlerimiz vasıtasıyla yani devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerin erişimini kolaylaştırmak, vatandaşa ulaşımını kolaylaştırmak, daha etkin ve verimli hizmet altyapısı oluşturmak, vatandaşımızın yönetime katılımını daha etkin sağlamak, ilgili bürokratik süreçleri iyileştirmek, yalınlaştırmak ve vatandaş memnuniyetini esas alan çerçevede örgütlediğimiz, tasarladığımız proje çerçevesinde ziyaretler yapıyoruz." diye konuştu.

Erdil, İZDES Projesi kapsamında İçişleri Bakan Yardımcılarının 4 yılda 79 il ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, bin yüzün üzerinde sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve sivil toplum örgütü ile temas kurduklarını dile getirdi.

Vatandaş odaklı bir çalışma kurgusu içerisinde projeyi sürdürdüklerini aktaran Erdil, şunları kaydetti:

"Projenin 1 Ağustos itibarıyla 2. fazına geçiyoruz. Aslında bu ikinci fazının ilk ziyaretini de Erzincan ilimizde yaptık. İZDES 2 Projesi çerçevesinde, buradaki ana temamızı da 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' diye tanımladık. Burada vatandaş memnuniyeti, vatandaşımıza sunulan hizmetin kalitesini, etkinliğini arttırma şeklinde bir kurgu ile tasarlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Devleti temsil etmek milletin gönlünü kazanmakla olur' talimatı ve prensibini esas alarak çalışıyoruz. Bu projenin tasarımında bakanlık olarak çalışmalarımızda da esas aldığımız şey, milletin gönlünü kazanmaktır. Devletin, milletin gönlünü kazanması lazım. Bu önümüzdeki süreçte biz de bakanlık olarak daha etkin bir şekilde sahada, alanda vatandaşımızın gönlünü kazanma istikametinde sokağa inerek temaslarımızı artıracağız."