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Asya ülkesinde iki gemi çarpıştı

Asya ülkesinde iki gemi çarpıştı

Asya ülkesi Filipinler’e ait bir kargo gemisi ile su altı kazılarında kullanılan tarak gemisi Manila Körfezi’ndeki demirleme sahasında çarpıştı.

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Yeni Manila havaalanı projesi için bölgede tarama çalışmaları yapan tarak gemisiyle bir kargo gemisinin çarpıştığı kazada kargo gemisinin yan yattığı aktarıldı.

Sahil güvenlik yetkilileri kazada herhangi bir yaralının olmadığını belirterek, çarpışma sonucu kargo gemisinin yan yatarak yarısının suya battığını bildirdi.

Yetkililer, Filipinler’e ait kargo gemisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Yeni Manila havaalanı projesi için bölgede tarama çalışmaları yaptığı ifade edilen "BKM 104" isimli su altı kazılarında kullanılan tarak gemisinin mürettebatına dair bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin kazanın neden olabileceği olası petrol sızıntısını kontrol altına almak amacıyla çalışma yürüteceği bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşma başlatıldı.

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