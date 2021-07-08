E-doğum sistemiyle hastaneye gitmeden bebeklere kimlik çıkartılabilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan e-doğum sayesinde aileler bebekleri doğduğunda nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan hastanede bildirim yapabilecek.

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İçişleri Bakanlığı, e-Doğum Projesi kapsamında 60 bin 578 bebeğin nüfus kaydının doğduğu sağlık kuruluşu tarafından tescil edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan e-Doğum Projesi kapsamında doğumların elektronik ortamda nüfus kütüklerine tescil edilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

e-Doğum uygulaması ile yeni doğan bebeğin nüfus kaydının doğduğu sağlık kuruluşu tarafından yapılıp kimliğinin ailesinin adresine gönderildiği, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının da doğumları nüfus kütüklerine tescil edebildiği aktarılan açıklamada, "Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve isimleri belirlenen bebeklerin doğum bildirimi, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Doğum üzerinden doğum bildirimi yapılabilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan kaydın talep edilmesi gerektiği belirtildi.

Doğum tescili sağlık kuruluşlarında yapılan bebeklerin nüfus kayıtlarına tescil edildiği adres kaydı oluşturulduğu ve T.C. kimlik kartı başvurusu oluşturularak ailelerinin adreslerine gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sağlık kuruluşu personeline verilen eğitimler sonucu 81 ilde toplam 210 sağlık kuruluşu yetkilendirildi ve bugüne kadar 60 bin 578 doğum tescil işlemi sağlık kuruluşları tarafından tescil edildi.

İlerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm sağlık kuruluşlarında e-Doğum uygulamasına geçilmesi hedefleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama ile birlikte bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırıldı."