CHP'nin buharlaştırdığı 40 milyon liraya ilgili açıklama yapanlar o ismi işaret etti

Artı 1 TV'in kuruluş sürecinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerden toplanan 40 milyon lira ortadan kayboldu. Konuyla ilgili açıklama yapan isimler ise tek bir kişiyi işaret etti.

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Türkiye'nin peş peşe yaşadığı Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ile yargısal darbe girişimi ve 15 Temmuz kanlı kalkışma süreçlerinde muhalif medyayı güçlendirme görevini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üstlendi. CHP'li belediyelerden para toplanmaya başladı ve Artı 1 TV kuruldu.

40 milyon lira kayıp

Gazeteci Can Ataklı, "Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin, 'Tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler" ifadelerini kullanmıştı. O günden bu yana CHP'den açıklama gelmedi.

Tek bir kişiyi işaret ettiler

Konuyla ilgili açıklama yapan isimler ise CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ı işaret etti. İddialara göre; CHP'li belediyelerden paraları toplayan isim Erdoğan Toprak'tı. Ancak paranın nerede kullanıldığını açıklayabilen bir isim yok.

Artı 1 TV'nin kurucusu Altan Ertürk, Diriliş Postası'na verdiği röportajda, CHP'li belediyelerden toplanan paraların kanala bile gelmediğini söyledi. CHP'nin eski milletvekillerinden Sinan Aygün ise Akit'e konuştu ve kendisinden 1 milyon dolar istendiğini açıkladı.

Eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de Sabah'a yaptığı açıklamada bir otelde yapılan toplantıda her belediyeden 300 bin dolar istendiğini açıkladı. Zengin, "Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, '10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, "Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap edip bir kağıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim" şeklinde konuştu.