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İYİ Parti’nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı olay oldu pozlar sosyal medyaya düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti’nin yırtık ayakkabılı çiftçi paylaşımı olay oldu pozlar sosyal medyaya düştü

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Elmalı ilçe ziyaretinde yırtık ayakkabısıyla poz veren çiftçinin traktörü ve arabası, seraları olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili İYİ Parti Elmalı İlçe Başkanı Muhammet Demençe, "Kamuoyunda geçtiği gibi çiftçimizin serası var mı yok mu bilmiyorum” dedi.

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İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, Elmalı İlçesi Akçay Mahallesinde esnaf ile yapılan toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir çiftinin elinde delinmiş ayakkabı ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımın altına "çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" denildi

Paylaşımın altına “Tarlada üretim yapan çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor. Esnaflarımız perişan. Mutfakta tencere kaynamıyor” sözlerine yer verildi. Yapılan paylaşım kentte tartışmaya yol açtı.

Serasında işçi çalıştırıyor

Paylaşımın ardından elinde delinmiş ayakkabısı ile poz veren çiftçinin Elmalı ilçesinde bir serası, bir arabası, bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı paylaşımları yapıldı.

"Vatandaşlarımız ile çay içerken o esnada çiftçi arkadaşımız geldi"

İYİ Parti Elmalı İlçe Başkanı Muhammet Demençe, “Biz o gün Akçay Mahallesine esnaf ziyareti yapmaya gittik. Vatandaşlarımız ile çay içerken o esnada çiftçi arkadaşımız geldi. Fotoğrafta gösterdiği ayakkabılar ayağındaydı. Kamuoyunda geçtiği gibi çiftçimizin serası var mı yok mu bilmiyorum” dedi.

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