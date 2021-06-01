Akşener'in Hatay ziyaretinde tezgah arkasındaki kişi esnaf değil CHP üyesi çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasındaki kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktI. Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti

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Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kanatlı Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanına giren Akşener'e esnaf Vedat Uçak, "İşler iyi çok şükür. Önemli olan evimizin çoluk çocuğumuzun rızkının çıkması ondan da son derece memnunuz" açıklamasında bulununca, tezgahın arkasında kuyumcunun hemen yanında bulunan Reşat Kayman adındaki CHP'li genç devreye girdi.

Bunun üzerine Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi.

Bunun üzerine Kayman da CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.

O anları anlatan kuyumcu Vedat Uçak, "Dün kalabalık bir grup iş yerimize girdi o esnada tanımadığımız ismini de bilmediğimiz bir şahıs tezgahın arkasına geçerek bizdenmiş gibi durdu. Biz o arkadaşı koruma mı polis mi önce anlayamadık. Daha sonra Meral Hanım geldi onunla konuştuktan sonra arada söz aldı olay böyle gerçekleşti. Bizim haberimiz olmadı" dedi.

Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına giriyor

Bu arada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde Reşat Kayman adlı gencin Meral Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına geldiği, ziyaret sırasında tezgahın arkasına geçtiği görülüyor.

Tezgahın arkasından söz alan Reşat Kayman "Grup toplantınızın yüzde 80’ini Atatürk’e ayırın. Yeter artık" sözleriyle istekte bulundu.

Akşener ile Reşat Kayman arasında şu diyalog geçti:

Kayman: Meral Hanım, sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz. Sokak sokak, esnaf esnaf…Benim eşim sekiz aylık hamile. Benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum bu ülkede. Ve benim çocuğum kız olacak. Bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken, ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede.

Akşener: Ülkenize güvenmeye devam edin oğlum.

Kayman: Biz sonuna kadar ülkemize güvenmeye devam ediyoruz. Ben ama sizden tek bir şey rica ediyorum. Grup toplantınızın yüzde 80’ini Atatürk’e ayırın. Yeter artık. Atatürk’e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. 30 yaşındayım susturulmaktan bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Bu ülkede konuşmak istiyorum. Kemal Başkan’a güvendik, sizlere güvendik. Lütfen bizim değerlerimize milli ve dini değerlerimize sahip çıkın.