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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'e "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'e

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan asistan doktor Ertan İskender ile görüşerek, saldırganın hak ettiği cezayı alması için gerekenin yapılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRT'de Haber'de yer alan habere göre doktor Ertan İskender’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Doktor Ertan İskender’in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

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