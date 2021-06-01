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Abdülkadir Selvi'nin Erkam Yıldırım yazısı olay oldu! Maskeler gümrük kayıtlarında yok çünkü...

Abdülkadir Selvi'nin Erkam Yıldırım yazısı olay oldu! Maskeler gümrük kayıtlarında yok çünkü...

SEDAT Peker'in Erkam Yıldırım'la ilgili iddiaları sonrası Binali Yıldırım, "Oğlum oraya maske ve test kiti dağıtmaya gitti" dedi. Gümrük kayıtları tartışma çıkardı. Abdülkadir Selvi, Erkam Yıldırım'ın yanında taşıyabileceği kadar test kiti ve maske götürdüğü için gümrük kayıtlarına girmediğini yazdı. 

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili iddiası sonrası tartışma sürüyor. Sedat Peker "uyuşturucu rotası" pazarlığı iddiasında bulunmuş, Binali Yıldırım da "Oğlum  Venezuella'ya maske ve test kiti gibi yardımlar götürdü" demişti. 

Venezuella'ya test kiti ve maske gittiğine dair gümrük kayıtları olmadığının ortaya çıkmasının ardından Abdülkadir Selvi bugün nedenini açıkladı. Selvi'nin yazısı sosyal medyada olay oldu. Selvi, Erkam Yıldırım'ın yanında taşıyabileceği kadar test kiti ve maske götürdüğü için gümrük kayıtlarına girmediğini yazdı. 

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

- 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezuela’ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirildi. Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi.

Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya gidiş tarihi doğru çıkmadı. Halil Falyalı’yla ilgili iddiaları ise Falyalı yalanladı. Uyuşturucu iddiası tepki topladı. FETÖ yöntemleriyle Türkiye’ye operasyon çekenlerin üç iddiası doğru çıkmadıktan sonra bu kez gümrük konusu gündeme taşındı.

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