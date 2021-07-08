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Bakan Kasapoğlu: Olimpiyatlarda Türkiye'yi 108 sporcu temsil edecek

Bakan Kasapoğlu: Olimpiyatlarda Türkiye'yi 108 sporcu temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 108 sporcunun temsil edeceğini açıkladı.

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2020 Tokyo Olimpiyatları geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenememişti. Organizasyon bu sene yine Tokyo'da düzenlenecek. Ancak Delta varyantı nedeniyle müsabakalara seyirci alınmayacak.

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini açıkladı. Suga, açıklamasında, "Tokyo 2020'nin başlangıcına 2 hafta kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bu kararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirci olmama ihtimali tahmin ettiğimiz bir durumdu" ifadelerini kullanmıştı.

108 sporcu ülkemizi temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara katılacak sporcularımızla ilgili açıklama yaptı. Kasapoğlu açıklamasında, "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek" ifadelerini kullandı.

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