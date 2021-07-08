Avrupa'da Delta varyantlı dördüncü dalga koronavirüs paniği

İngiltere, Portekiz ve İspanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı. Hükümetler 4'üncü dalgaya karşı hazırlık için harekete geçti.

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Portekiz ve İspanya'da yaşanan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantındaki hızlı artışın ardından hükümetler, turizm sezonu nedeniyle artan yer değiştirmeler ve toplu eğlence mekanlarındaki kalabalıkların yol açacağı bulaşma oranının hızlı artışı karşısında sınırların kontrolünden, yeniden maske takmaya kadar uzanan pek çok önlemi tartışıyor.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik zirvesini toplayarak yeni bir dalga karşısında alınması gereken önlemleri konuştu. Toplantıya katılan Bilim Konseyi, bu aşamada Avrupa Birliği (AB) sınırlarının yeniden kapatılması gibi bir önlem için çok geç kalındığı, Delta varyantının tüm Avrupa'da hızla yayıldığı görüşünü dile getirdi. Uzmanlar, varyanta karşı en etkili silahın aşı olduğunu belirterek bir an önce aşı karşıtlarının da ikna edilmesini önerdi.

İngiltere Aşı kampanyasında önemli ilerleme kaydeden İngiltere'de Delta varyantı vakalarında katlanan bir artış yaşanıyor. Ancak vakaların artmasına rağmen hastaneye yatan hasta ya da ölü sayısında yüksek bir etki yaratmıyor. İngiltere, vakalardaki hızlı artışa rağmen toplumun önemli bölümü aşı olduğu için 19 Temmuz'da sosyal mesafe ve maske gibi kısıtlamaları kaldırma kararından vazgeçmiyor. Başbakan Boris Johnson, pandeminin 'sona ermediğini bildiklerini' ve 19 Temmuz'a kadar günlük vaka sayısının 50 bine kadar yükselebileceğini tahmin ettiklerini ancak 'insanların virüsle nasıl başa çıkacakları konusunda kendi bilinçli kararlarını vermesine olanak sağlamak istediklerini' dile getirdi.

İspanya

İspanya'da vaka sayıları hızla artıyor. İspanya'nın en çok turist çeken kenti Barcelona'nın da içinde olduğu Katalonya bölgesi kötüleşen durum göz önüne alındığında özellikle gençler arasında son günlerde kaydedilen Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışı engellemek için kısıtlamaları yeniden uygulamaya karar verdi. Kapalı alanlardaki gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanları bu hafta sonundan itibaren kapanacak. Tüm bölgede 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerine katılmak için negatif antijen veya PCR testi yaptırmak ya da aşı olmak gerekecek. Açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığı Endülüs bölgesinde de 26 Haziran'dan bu yana kısıtlama önlemlerinin geri getirilmesi tartışılıyor.

Portekiz Delta varyantının en hızlı yayıldığı Avrupa ülkesi Portekiz'de de varyantın kayda değer bir şekilde hızlanması sonrası günlük vaka sayısının 2 bini aştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Marta Temido, artış aynı hızla devam ederse bu rakamın önümüzdeki hafta iki katına çıkacağını açıkladı.

Almanya

Komşuları gibi daha bulaşıcı olan varyantın hızla yayılmasından ve yeni bir salgın dalgasından endişe eden Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Delta'nın Temmuz ayı boyunca Kovid-19 vakalarının yüzde 70 ila 80'ini oluşturacağı uyarısında bulundu ve halka aşı olmaları çağrısı yaptı. Robert-Koch Enstitüsü (RKI), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Delta varyantının haziran sonunda tüm vakaların yüzde 37'sini oluşturduğunu açıkladı. Alman hükümeti, koronavirüsünün yeni türevlerinin topraklarına yayılmasından önce frenlemeye çalışmak için bir 'varyant ülke kategorisi' oluşturdu.

Norveç

Avrupa'da olası bir dördüncü dalgadan endişe eden ülkeler arasında yer alan Norveç'te hükümet, temmuz ayında kaldırmayı planladığı önlemleri ağustos başına erteledi. Başbakan Enna Solberg, "Delta varyantının mevcut durumu nasıl etkileyeceğini bekleyip görmeyi seçiyoruz. Ancak durum hala olumlu" dedi.