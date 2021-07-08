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Tosuncuk'un Uruguay'da görüntülendiği Ferrari'nin akıbeti belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

Binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı.

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Binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma ve eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.

'Tosuncuk' olarak bilinen Aydın, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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