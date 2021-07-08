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HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Kabaktepe'den İBB'nin otobüs kararına sert eleştiri

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kabaktepe'den İBB'nin otobüs kararına sert eleştiri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, otobüs alımıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirdi. Kabaktepe, "2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) eleştirilerde bulundu.

İBB'yi tarihinin en büyük borç batağına saplandığını öne süren Kabaktepe, "2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.

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