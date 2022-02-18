Arda Turan kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi

Ünlü futbolcu Arda Turan,14 Şubat Sevgililer Günü için kendisinden arabasını isteyen kafe çalışanı bir gence anahtarları verdi. Kafe çalışanının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisini 4 milyon liralık arabayla evinden aldığı ve özel sürprizler yaptığı öğrenildi.

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Arda Turan, Bebek'te müdavimi olduğu bir kafede çalışan gencin 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini hiç düşünmeden yerine getirdi.

Arda Turan, kafe çalışanına arabasını verdi

Posta'nın haberine göre Arda Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi. Genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan'ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.

"Özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum"

Aslıhan Turan'la evli olan Arda Turan'a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu, "Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.