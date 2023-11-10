BIST 7.813
DOLAR 28,55
EURO 30,48
ALTIN 1.794,55
HABER /  EKONOMİ

Apple, ABD Adalet Bakanlığı'yal 25 milyon dolara anlaştı

Apple, ABD Adalet Bakanlığı'yal 25 milyon dolara anlaştı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, 2018 ve 2019'da yaptığı işe alımlarda "ayrımcı" politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Abone ol

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı anlaşma metninde, Apple'ın 2018 ve 2019'da işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yapıldığının tespit edildiği ve 2019'da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Apple'ın bazı durumlarda ABD'de oturumu olmayan kişilerin yerine ABD vatandaşlarını tercih ettiği, bazı durumlarda da ABD'li olmayanlara yönelik ayrımcılık yaptığı kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Apple ve Adalet Bakanlığının 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Öte yandan Apple, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Apple'ın kasıtlı olarak ayrımcı bir politika izlemediği belirtilirken, "Biz, kasıtsız olarak Adalet Bakanlığının standartlarına uymadığımızı fark ettiğimizde 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettik." ifadesine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da Bylock kullanıcısı 4 FETÖ'cü yakalandı
Adana’da Bylock kullanıcısı 4 FETÖ'cü yakalandı
Özlem Öz bebeği kanser olan anneye yardım etmedi Feyza Altun'un iddiası
Özlem Öz bebeği kanser olan anneye yardım etmedi Feyza Altun'un iddiası
Yerli üretimlerde veri güvenliğinin önemi
Yerli üretimlerde veri güvenliğinin önemi
Kent genelinde yollar yenileniyor
Kent genelinde yollar yenileniyor
Ekmeğin tadı iyice kaçtı! İstanbul'da ekmeğe bir zam daha
Ekmeğin tadı iyice kaçtı! İstanbul'da ekmeğe bir zam daha
Dilan Polat devlete ne kadar vergi ödedi?
Dilan Polat devlete ne kadar vergi ödedi?
Adana’da silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı!
Adana’da silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı!
Üniversitelilere madde bağımlılığında farkındalık anlatıldı
Üniversitelilere madde bağımlılığında farkındalık anlatıldı
Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 117 milyon 630 bin makaron ele geçirildi
Türkiye'de arkeolojinin altın çağı başlıyor
Türkiye'de arkeolojinin altın çağı başlıyor
Mevsim geçişleri en çok kadınları etkiliyor
Mevsim geçişleri en çok kadınları etkiliyor
CHP'nin 'korkunç yengesi' deniliyor herkes gitti o kaldı yeni hedefi
CHP'nin 'korkunç yengesi' deniliyor herkes gitti o kaldı yeni hedefi