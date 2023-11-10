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Adana’da Bylock kullanıcısı 4 FETÖ'cü yakalandı

Adana’da Bylock kullanıcısı 4 FETÖ'cü yakalandı

ADANA'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Bylock' kullanıcısı 4 firari FETÖ'cü yapılan operasyonla yakalandı

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarından hapis cezası bulunan firarileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Örgütün iletişim ağı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldığını belirlenen belirlenen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Ömer B. (34), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Rıdvan K. (31) ile 2 yıl 1’er ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmenler Hakan B. (44) ve İbrahim Y.’nin (56) saklandığı adresler tespit edildi.

TEM özel timi evlere baskın yapıp firarileri yakaladı

Şafak vakti düzenlenen operasyonda TEM özel birimi, söz konusu firarilerin saklandığı evlere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 4 hükümlü yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

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