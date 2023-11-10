Yerli üretimlerde veri güvenliğinin önemi

Bilsoft Yazılım Proje Yöneticisi Gökhan Bal, veri güvenliği için yerli yazılımların çok önemli olduğunu söyledi.

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Her yerli üretimin güvenlik açısından bir garanti sağlamadığını söyleyen Yazılım Proje Yöneticisi Gökhan Bal "İşletmeler her alanda başarılı bir yönetim sağlamak için çalışmalarını sürdürür.

Bu alanlardan biri de kendi işletmelerinin ve müşterilerinin veri güvenliğidir. Veri güvenliği günümüz dijital çağında büyük bir öneme sahip olan kritik bir konudur.

Gün geçtikçe daha fazla kişisel ve kurumsal veri dijital ortamlarda saklanmakta, işlenmekte ve paylaşılmaktadır. Veri güvenliği, kişisel gizliliğin korunmasından işletmelerin finansal güvenliğine, ulusal güvenliğe kadar birçok alanda kritik bir rol oynar. Bu noktada, yerli ve milli ön muhasebe programlarının rolü de ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Verilerin güvenliği için yerli yazılımlar çok önemli

Ulusal muhasebe standartları, yabancı ülkelerin finansal politikalara ve uygulamalara müdahalesini sınırlayarak ulusal çıkarların korunmasını sağladığını belirten Bal, "Hassas finansal verilerin yerel alanlarda güvenli olarak depolanması ve ülkemizin yasalarına uygun şekilde kaydedilmesi önem arz ediyor.

Böylelikle yabancı üreticilerin, finansal verileri yurt dışına taşıma riski en aza indirgenmiş oluyor" dedi.

Yerli programların, ülkemizin teknolojik bağımsızlığını desteklediğini belirten Gökhan Bal, son olarak ise Bilsoft Yazılım olarak 2005 yılından beri muhasebe, e-fatura ve e-ticaret gibi alanlarda yerli yazılımlar üreterek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.