Özlem Öz bebeği kanser olan anneye yardım etmedi Feyza Altun'un iddiası

Lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergileyen Tayyar-Özlem Öz çiftini masaya yatıran avukat Feyza Altun, fenomen ikiliyle ilgili yeni bir iddia daha paylaştı.

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Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor, aynı Dilan Polat gibi hayatını 'fazla şaşaalı ve abartılı' yaşadığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hatta Dilan Polat'ı taklit ettiğine inanılıyor.

Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Alina Öz'ün satışını yaptığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddiası var. Çiftin geçen yıl ödediği vergi sadece 240 bin lira. MASAK, iddialar sonrası fenomen çift hakkında inceleme başlattı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz ile ilgili iddiaları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan avukat Feyza Altun, bu kez yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

‘Ben küçücük bebeğimi sosyal medya malzemesi etmek istemiyorum’

Altun'un paylaşımı şöyle:

"Bir Tayyargil skandalı daha. Bebeği kanser olan bir anne Dilan Polat’tan yardım istiyor. Dilan Polat tamam diyor ama yardım etmiyor. Bunu öğrenen Özlem Öz 'Ben yardım ederim' diyor. Biliyorsunuz, Özlem’in en büyük kompleksi Dilan ve onu taklit ediyor. Neyse, Özlem aileye ulaşıyor ‘Sizinle video çekeceğiz’ diyor. Anne de ‘Ben küçücük bebeğimi sosyal medya malzemesi etmek istemiyorum’ deyince Özlem Öz ‘O halde yardım etmem’ diyor ve aileyi kaderine terk ediyor. İşte o dindar şefkatli fenomen tayfanın gerçek yüzü!”