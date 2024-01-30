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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şiddetli kar yağışı başladı

Antalya il merkezine 65 kilometre mesafede olan Korkuteli ilçesine sabah saatlerinde kar yağışı başladı. İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışının kalınlığı kısa sürede 10 santime ulaştı.

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Korkuteli'nde sabah başlayan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. İlçeye bağlı yüksek bölgelerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, ilçede beyaz görüntü oluşturdu. Yağış nedeniyle yayalar ve araçlar zaman zaman zorlandığı gözlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Antalya - Konya yolunda kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı
Antalya-Konya yolunda da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde, kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı. Pazar gece saat 22.30 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam eden kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle yol, saat 01.30'dan itibaren tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar tır ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.

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