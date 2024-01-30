BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı balıkçı teknesinin batmasıyla ilgili kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanedeki yaralı 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Abone ol

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar taburcu edildi
İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin tamamlanan 5 kişi taburcu edildi.

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır’ın kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopterin yanı sıra 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da 3 gündür kayıp 14 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Adıyaman'da 3 gündür kayıp 14 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu
Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu
Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı
Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı
Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir
Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi