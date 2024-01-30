BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu

Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu

Amasya’nın Taşova ilçesinde kafeterya açma hayali kuran Zeynep Kara Şen, "Neden çalışacaksın?" diye çıkışan kocasına inat kurduğu iş yerinde yaptığı ev yemekleriyle hünerlerini konuşturdu.

Abone ol

Evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Kara Şen, evde yemek yaparken iş yeri açma hayalini anlattığı itfaiyeci eşinin "Sen otur, neden çalışıyorsun. Bizim paramız ikimize de yeter" sözüne inat açtığı dükkanında, her gün yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri çoğu öğrenci olan müşterilerine servis ediyor.

Daha önce restoranlarda aşçılık yapan evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Kara Şen, torununun doğumundan bir süre sonra kendi işini yapmaya karar verdi. Eşinin yaptığı işe karşı çıktığını anlatan Şen, “Sen otur. Neden çalışıyorsun? Bizim paramız ikimize de yeter’ dedi. Ama ben çalışmayı tercih ettim. Eşime inat bende kendi işimin patronu olarak devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu. Eşine ilk başta karşı çıkan Murat Şen ise “Kendi işimin patronu olmak istiyorum' dedi. Ben de ilk başta kabul etmedim, istemedim. Ama kadınların çalışması gerekiyormuş” şeklinde konuştu. Taşova itfaiyesinde görev yapan Şen, izin günlerinde eşine de yardım ettiğini ekledi. Kafeteryanın müşterisi olan üniversite öğrencisi Doğukan Kurt da Zeynep Kara Şen’in yemeklerinin annesinin yemeklerini hatırlattığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...
Erzurum'da yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi
Erzurum'da yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi
Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti
Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti