Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...

Aday belirleme sürecinin hareketli partisi CHP, dün gece merakla beklenen İzmir adayını açıkladı. Tunç Soyer'le yola devam etmeme kararı alan parti aday olarak kulislerde adı geçen Cemil Tugay'ı duyurdu. Gazeteci Uğur Dündar'ın İzmir adayları için yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.Abone ol
31 Mart Yerel Seçimleri için kolları sıvayan CHP özellikle güçlü olduğu şehirlerdeki adayını açıklamayı daha sonraya bıraktı. İzmir de bu illerden biriyi. CHP'nin kalesi için görülen kentteki adaylar kamuoyunda uzun uzun tartışılırken dün gece resmi açıklama geldi.
Cemil Tugay aday oldu
CHP'deki kongrede eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Özel yönetimindeki Parti Meclisi dün gece kararını verdi ve yeni büyükşehir adayı Cemil Turgay ilan edildi.
Bu kararlar beraber tartışmalar da beraberinde geldi. Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu tartışmalara katıldı. Dündar yaptığı paylaşımda, "Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın..." ifadelerini kullandı.
İzmir'in ilçe adayları
Ayrıca ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. İşte o isimler:
Aliağa - Çağatay Güç
Balçova - Onur Yiğit
Bayındır - Davut Sakarsu
Bayraklı - İrfan Önal
Bergama - Tanju Çelik
Beydağ - Şakir Başaran
Bornova - Ömer Eşki
Buca - Görkem Duman
Çeşme - Lal Denizli
Çiğli - Uygar Yıldırım
Dikili - Adil Kırgöz
Foça - Saniye Bora Fıçı
Gaziemir - Ünal Işık
Güzelbahçe - Mustafa Günay
Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay
Karaburun - Nurşen Balcı
Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa - Mehmet Türkmen
Kınık - Sema Bodur
Kiraz - Nasuh Coşkun
Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes - İlkay Çiçek
Menemen - Deniz Karakurt
Narlıdere - Erman Uzun
Ödemiş - Mustafa Turan
Seferihisar - İsmail Yetişkin
Selçuk - Filiz Ceritoğlu Şengel
Tire - Hayati Okuroğlu
Torbalı - Övünç Demir
Urla - Selçuk Balkan