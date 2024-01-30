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Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...

Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...

Aday belirleme sürecinin hareketli partisi CHP, dün gece merakla beklenen İzmir adayını açıkladı. Tunç Soyer'le yola devam etmeme kararı alan parti aday olarak kulislerde adı geçen Cemil Tugay'ı duyurdu. Gazeteci Uğur Dündar'ın İzmir adayları için yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri için kolları sıvayan CHP özellikle güçlü olduğu şehirlerdeki adayını açıklamayı daha sonraya bıraktı. İzmir de bu illerden biriyi. CHP'nin kalesi için görülen kentteki adaylar kamuoyunda uzun uzun tartışılırken dün gece resmi açıklama geldi.

Cemil Tugay aday oldu 

CHP'deki kongrede eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Özel yönetimindeki Parti Meclisi dün gece kararını verdi ve yeni büyükşehir adayı Cemil Turgay ilan edildi.

Bu kararlar beraber tartışmalar da beraberinde geldi. Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu tartışmalara katıldı. Dündar yaptığı paylaşımda, "Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın..." ifadelerini kullandı.

İzmir'in ilçe adayları

Ayrıca ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. İşte o isimler:

Aliağa - Çağatay Güç

Balçova - Onur Yiğit

Bayındır - Davut Sakarsu

Bayraklı - İrfan Önal

Bergama - Tanju Çelik

Beydağ - Şakir Başaran

Bornova - Ömer Eşki

Buca - Görkem Duman

Çeşme - Lal Denizli

Çiğli - Uygar Yıldırım

Dikili - Adil Kırgöz

Foça - Saniye Bora Fıçı

Gaziemir - Ünal Işık

Güzelbahçe - Mustafa Günay

Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay

Karaburun - Nurşen Balcı

Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa - Mehmet Türkmen

Kınık - Sema Bodur

Kiraz - Nasuh Coşkun

Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes - İlkay Çiçek

Menemen - Deniz Karakurt

Narlıdere - Erman Uzun

Ödemiş - Mustafa Turan

Seferihisar - İsmail Yetişkin

Selçuk - Filiz Ceritoğlu Şengel

Tire - Hayati Okuroğlu

Torbalı - Övünç Demir

Urla - Selçuk Balkan

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