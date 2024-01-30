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Başkasına ait kredi kartını kullanınca polis yakaladı

Başkasına ait kredi kartını kullanınca polis yakaladı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulduğu kredi kartı ile alışveriş yapan benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, kredi kartını kaybeden vatandaşın kartından rızası ve bilgisi dışında işlem yapıldığı şikayeti üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kaybolan banka kartı ile bir benzin istasyonundaki pos cihazından birkaç defa temassız olarak işlem yapıldığı tespit edildi. Ekipler önce karttan işlem yapılan akaryakıt istasyonunu tespit etti. Kredi kartından işlem yapıldığı gün ve saatte akaryakıt istasyonuna araç girişi ve akaryakıt satışı olmadığını tespit eden polisler, işlemin yapıldığı gün akaryakıt İstasyonunda çalışan pompacı S.Ç. (53) üzerinde yoğunlaştı. Polis tarafından yakalanan S.Ç. suçunu itiraf etmesi üzerine, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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