CHP'den vekil seçildi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu! İsmail Saymaz 'tuhaf'lığa dikkat çekti

Saadet Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye Başkanı adayı olan Birol Aydın, Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diye çıkıştı. İsmail Saymaz, bu sözlerin altında yatan tuhaflığı yazdı..

Abone ol

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayını partinin sözcüsü ve İstanbul milletvekili olan Birol Aydın olarak açıkladı. Saadet adayı Aydın, ilk açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diye yüklendi.

İsmail Saymaz'ın tuhafına gitti

Aydın'ın bu sözleri İsmail Saymaz'ın 'tuhafına' gitti. Birol Aydın'ın 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden milletvekili olarak Meclis'e girdiğini hatırlatan İsmail Saymaz, CHP ile Saadet Partisi arasındaki vekil transferlerini de hatırlatıp şunları yazdı:

CHP'den seçildi CHP'li İmamoğlu'na...

"Oldukça tuhaf. CHP listesinden seçilen Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın, İstanbul’da aday oluyor ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’na “İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diyor. Bu arada… Saadet, CHP’nin verdiği bir milletvekili sayesinde meclisteki grubunu koruyor."