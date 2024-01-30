BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,88
ALTIN 1.987,29
HABER /  SEÇİM

CHP'den vekil seçildi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu! İsmail Saymaz 'tuhaf'lığa dikkat çekti

CHP'den vekil seçildi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu! İsmail Saymaz 'tuhaf'lığa dikkat çekti

Saadet Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye Başkanı adayı olan Birol Aydın, Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diye çıkıştı. İsmail Saymaz, bu sözlerin altında yatan tuhaflığı yazdı..

Abone ol

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayını partinin sözcüsü ve İstanbul milletvekili olan Birol Aydın olarak açıkladı. Saadet adayı Aydın, ilk açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diye yüklendi. 

İsmail Saymaz'ın tuhafına gitti

Aydın'ın bu sözleri İsmail Saymaz'ın 'tuhafına' gitti. Birol Aydın'ın 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden milletvekili olarak Meclis'e girdiğini hatırlatan İsmail Saymaz, CHP ile Saadet Partisi arasındaki vekil transferlerini de hatırlatıp şunları yazdı:

CHP'den seçildi CHP'li İmamoğlu'na...

"Oldukça tuhaf. CHP listesinden seçilen Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın, İstanbul’da aday oluyor ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’na “İstanbul’un sizlerle kaybedecek beş yılı daha yok” diyor. Bu arada… Saadet, CHP’nin verdiği bir milletvekili sayesinde meclisteki grubunu koruyor."

ÖNCEKİ HABERLER
İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı
İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı
CHP'den belde belediye başkan adayı olarak açıklandı, 'AK Partiliyim' diyerek tepki gösterdi
CHP'den belde belediye başkan adayı olarak açıklandı, 'AK Partiliyim' diyerek tepki gösterdi
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamadı! 'Aracı olan gazeteci' de fırçayı yedi
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamadı! 'Aracı olan gazeteci' de fırçayı yedi
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp
Motorin ve benzine çok kallavi zam! Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 TL zam! 30 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları...
Motorin ve benzine çok kallavi zam! Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 TL zam! 30 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları...
TCMB'den TL mevduatı destekleyici miktarsal sıkılaştırma adımı
TCMB'den TL mevduatı destekleyici miktarsal sıkılaştırma adımı
Bakan Kacır: İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur
Bakan Kacır: İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü