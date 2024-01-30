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İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp

İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı. 

5 kişi yaralı olarak kurtuldu

Teknede bulunanlardan Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenildi.

Kayıp iki kişi aranıyor

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.

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