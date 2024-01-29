CHP'nin 31 Mart yerel seçimde İzmir adayı Cemil Tugay oldu

CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP Parti meclisi Cemil Tugay'ın adaylığını onayladı.

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CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin ardından İzmir ilçe adayları da netleşti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında aday belirleme kavgası, tüm partiyi etkisi altına aldı.

Bu kapsamda en çok dikkat çeken şehir ise İzmir oldu. CHP'nin kalesi olarak anılan İzmir'in kazanılması garanti görüldüğü için aday belirleme en sona bırakıldı. CHP MYK, İzmir adaylarını belirlemek için bugün bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay

MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye adayı ile birlikte ilçe adayları da belirlendi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

İzmir ilçe adayları

MYK'dan geçen İzmir ilçe adayları ise şu şekilde sıralandı:

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Helil Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan