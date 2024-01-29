5 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs ormanlık alanda ölü bulundu!

Samsun'da 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli yabancı uyruklu bir kişinin ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'ndeki meydana geldi. Vatandaşlar ormanlık alan içerisinde erkek bir şahsın yerde hareketsiz olarak yattığını görünce olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin 5 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı Suriye uyruklu zihinsel engelli Cuma Alcuma'ya (42) ait olduğu tespit edildi. Yapılan ön incelemede ceset üzerinde darp, cebir, ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmadı. Cumal Alcuma'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.