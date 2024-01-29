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Firari hükümlü sahte sürücü belgesiyle yakalandı

Firari hükümlü sahte sürücü belgesiyle yakalandı

Kırşehir'de hakkında 31 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uygulama noktasında sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu uygulama noktasında durdurdukları otomobilin sürücüsünün verdiği M.A. adına düzenlenmiş ehliyetin sahte olduğunu tespit etti.

Bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen aracın plakasının da çalıntı olduğunu saptayan ekipler, gerçek kimliği A.A. olan sürücünün, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 31 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiğini, 3 farklı suçtan da arandığını belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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