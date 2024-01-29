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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış!

2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış!

Honor Magic 6 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından, 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış gerçekleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta ön siparişe açılan Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro modelleri, dün itibarıyla satışa sunuldu.

Magic 6 serisinin satışının başlamasının ardından 2 dakika 35 saniye içerisinde toplamda 104 milyon doları aşan satış gerçekleştirildi. Bu performans, ilk kez Mart 2023'te piyasaya sürülen önceki model Honor Magic 5 serisinin tüm kanallarda gerçekleştirdiği 1 günlük satışını aştı.

Honor'un amiral gemilerinden olan Magic 6 serisi, Çin lansmanından sonra İspanya'da düzenlenen teknoloji fuarı MWC'de teknolojiseverlerle buluşacak. Global lansmanla birlikte Çin dışındaki raflarda da yerini alacak Magic 6 serisinin bu yıl içerisinde Türkiye pazarında da tüketiciler ile buluşması bekleniyor.

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