Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.Abone ol
Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü R.T'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak hakkında işlem başlattı.
Eski kamu görevlisi olduğu öğrenilen R.T, işlemlerinin ardından Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.