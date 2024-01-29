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Sivas'ta bir kadın hastanenin 12'nci katından atladı

Sivas'ta bir kadın hastanenin 12'nci katından atladı

SİVAS'ta E.G.(38) isimli bir kişi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin 12'nci katından aşağıya atladı.

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Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. E.G. ismli genç bir kadın hastanenin 12. katında bulunan dahiliye servisi deposunun penceresinden atladı.

Hastanenin birinci katında bulunan balkona düşen genç kadın ağır yaralandı.

Yaralı kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanenin acil servisine alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

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