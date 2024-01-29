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Türk-İş Başkanı Atalay, Bakan Işıkhan'la görüşecek: İşçilerin talepleri masada

Türk-İş Başkanı Atalay, Bakan Işıkhan'la görüşecek: İşçilerin talepleri masada

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede taşeron işçiye kadro ve maaşlara iyileştirme gibi talepler masaya yatırılacak.

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Türk-İş temsilcileri çalışma hayatındaki sorunlara ilişkin eylem planı belirlemek için Ankara'da bir araya geldi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, buradaki konuşmasında işçilerin taleplerini sıraladı.

Taşeron işçilerin kadroya gçeriilmesi Türk-İş'in öncelikli talepleri arasında yer alıyor.

Kamuda çalışan işçilerin iyileştirme talebi vardı. Türk-İş de konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmüştü. Bu konuda bir sonuç bekleniyor.

Kamuda çalışan işçilerin sözleşme ayları farklı. İşçiler bu zam farklarını aylara göre alıyorlar ve makas açılıyor. Sözleşme aylarının da sabitlenmesi talebi var.

Bu taleplerle ilgili öğleden sonra Türk-İş Başkanı Atalay, Bakan Işıkhan'la bir araya gelecek.

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