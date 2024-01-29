CHP'de 'mor sandık' isyanı! Genel Başkan Yardımcısı'nın eşi diğer Genel Başkan Yardımcısına verdi veriştirdi

CHP'nin Balıkesir'de 'mor sandık' kurma kararı partinin içini fena karıştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eşi Özlem Aytekin, "eşitsizliğe karşıyım" diyerek Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya isyan etti.

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CHP Genel Merkezi, Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde belediye başkan adayını belirlemek için 'mor sandık' kurup ön seçim yapmaya karar verdi. İki kadın aday adayının yarışacağı seçimde ‘mor sandık’ta Nevin Sayman ve Seval Bozkurt yarışacak. Bu durum CHP'de karışıklığa neden oldu.

Gazeteci Fatih Atik, CHP Balıkesir’de “mor sandık” isyanı çıktığını duyurdu. "Genel Başkan Yardımcısının karısı bile ‘mor sandık’ kararına mesajla isyan etti" diyen Fatih Atik, "CHP örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in eşi Özlem Aytekin'in, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yaptığı itirazı" duyurdu.

Siyasette bunu da gördük!

"Siyasette bunu da gördük" diyen Fatih Atik, "CHP Genel Başkan Yardımcısının eşi, aday belirleme ve ön seçim konusunda genel merkezi eleştiriyor. Ve Veli Ağbaba’ya ithafen 'eşitsizlik ve liyakatsizliğe' karşı çıktığına dair sosyal medyadan mesaj yayınlıyor. 'Eşimin adaylığı için bile gelmediğim genel merkeze geldim. Eşitsizliğe karşıyım' diyor." ifadelerini kullandı.

Özem Aytekin, yaptığı paylaşımın sosyal medyaya yayılmasının ardından Facebook hesabını kilitledi...

Çok şey konuşuldu, infial olur dedim

Özlem Aytekin kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu iddialarda bulundu:

Veli Bey'e...

Veli Bey, hayatımda ilk kez partimin genel merkezine geldim. Kocamın adaylığı için bile gelmedim, düşünün ki Edremit benim için ne kadar kıymetli dedim.

Çok şey konuşuldu, infial olur dedim.

Eğer bu söylediğiniz Edremit'te gerçekleşirse...

Edremit ve bize yakışacak 12 aday adayının da önseçim olur dedim.

İki kadın adaya çekilin diyorum...

Açıklanan karar Edremit'te gerçekten de infial yarattı.

İki kadın aday adayından da mor sandık denen saçmalığı reddedip bu türden kendilerini aşağılayan karara tepki vermelerini bekliyorum.

Dayatma cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, liyakatsizliğe ben de tepkiliyim."