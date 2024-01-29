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İran, MOSSAD’la bağlantılı olmakla suçladığı 4 kişiyi idam etti

İran, MOSSAD’la bağlantılı olmakla suçladığı 4 kişiyi idam etti

İRAN'ın İsfahan kentinde geçtiğimiz yıl Savunma Bakanlığı'na ait bir fabrikada bombalı eylem gerçekleştirme girişiminde bulunan ve tutuklanan 4 kişinin ülkede “sabotaj planlamak” ve “İsrail gizli servisi MOSSAD'la bağlantıları olmak” suçlamasıyla idam edildikleri açıklandı.

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İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, Komala terör örgütü üyesi 4 kişinin ülkede "sabotaj planlamak" ve "İsrail gizli servisi MOSSAD'la bağlantıları olmak" suçlamasıyla bu sabah idam edildikleri açıklandı. İdam edilen 4 kişinin İran vatandaşları Muhsin Mazlum, Muhammed Faramarzi, Vefa Azarbar ve Pejman Fatihi olduğu açıklandı.

İdam edilen 4 kişinin 2022 yılında İran Savunma Bakanlığı'na bağlı İsfahan kenti merkezinde füze ve savunma ekipmanları üreten bir fabrikada bombalı eylem gerçekleştirme girişiminden suçlu bulunduklarını belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Ülkeye Kuzey Irak'tan giriş yaptıkları tespit edilen 4 kişi İsfahan'da füze ve savunma ekipmanları üreten bir fabrikaya yönelik bombalı eylem gerçekleştirmeyi hedeflediler. Sabotaj gerçekleşmeden güvenlik güçlerince 4 kişi tutuklandı" ifadeleri kullanıldı.

İdam edilen 4 kişinin MOSSAD tarafından eğitildiği ve sabotaj planının MOSSAD tarafından yapıldığı belirtildi.

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