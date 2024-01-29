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Juventus yara aldı İnter rahatladı Bayern Münih zirveye yaklaştı

Juventus yara aldı İnter rahatladı Bayern Münih zirveye yaklaştı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) mücadele hafta sonu devam ederken İngiltere Premier Lig'e kupa maçları nedeniyle ara verildi.

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İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Girona, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Lider Inter, zirve yarışında avantaj yakaladı

Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kart cezası nedeniyle oynamadığı maçta Fiorentina'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 78. dakikada oyuna girdiği ve uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Empoli ile 1-1 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybetti. Bologna ile evinde 2-2'lik eşitliğe razı olan Milan'ın da 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde 22 hafta sonunda bir maçı eksik Inter, 54 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 53 puanlı Juventus ve 46 puanlı Milan izledi.

Leverkusen puan kaybetti, Bayern Münih zirveye yaklaştı

Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 3-2 yenerek namağlup lider Bayer Leverkusen'in puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı.

Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

Zirve yarışına tutunmaya çalışan takımlardan Stuttgart, sahasında Leipzig'i 5-2, Borussia Dortmund ise evinde Bochum'u 3-1 yendi.

Bundesliga'da 19. haftanın ardından Bayer Leverkusen, 49 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih 47, Stuttgart 37 ve Borussia Dortmund 36 puanla takibe devam etti.

LaLiga'da Girona maç fazlasıyla lider

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Girona, deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü Las Palmas deplasmanında 2-1 galip gelerek üst üste 5. maçını kazandı.

Barcelona, sahasında Villarreal'e 5-3 kaybederek ağır bir yenilgi yaşadı. Atletico Madrid ise evinde Valencia'yı 2-0 yenerek üçüncü sıraya yükseldi.

LaLiga'da 22. hafta geride kalırken Girona, 55 puan ve maç fazlasıyla lider durumda. Real Madrid 54, Atletico Madrid ve Barcelona 44'er puanla sıralandı.

PSG, Brest karşısında bir puana razı oldu

Ligue 1'in 19. haftasında lider PSG, sahasında Brest ile 2-2 berabere kaldı ve son 4 haftada ikinci kez puan kaybetti.

Zirve takipçilerinden Nice, sahasında Metz'i 1-0 yendi. Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Olimpik Marsilya ile Monaco 2-2 berabere kaldı.

Ligde 44 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. 38 puanlı Nice ikinci, 35 puanlı Brest ise üçüncü sırada yer aldı.

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