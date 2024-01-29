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Polatlı'da yaşayanlar 'Turgut Altıonok'un haberi yok su akıtmaya başladık' diyen Mansur Yavaş'ı yalanladı

Ankara adayları Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında Polatlı'ya içme suyu tartışması yaşanıyor. Polatlı'nın 26 köyünde su yok diyen Altınok'a Yavaş'tan "Biz su akıtmaya başladık" yanıtı geldi. Köyüler ise Mansur Yavaş'ı yalanlayarak, "Gelsin nereden aktığını bize göstersin, 2 yıldır bitmedi daha sularımız içilmiyor" dedi.

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İvedik arıtma tesisinden Polatlı’ya içme suyu verecek isale hattının yapımı ile ilgili tartışmalar bitmiyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "13.5 km’den biz Kars’ın Arpaçay ilçesine suyu getirdik. Ankara Büyükşehir belediyesi 5 yıldır 110 km’den su getiremedi. Polatlı’nın 26 köyünde su yok" açıklamasında bulundu.

Yavaş: Su akıtmaya başladık

Bu açıklama sonrası CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibinin henüz haberi olmadığını söyleyerek “biz su akıtmaya başladık" dedi. 

Çeşmeden bulanık su akıyor

Polatlı ve köylerinde yaşayan vatandaşlar ise Mansur Yavaş’ın aksine sularının henüz akmadığını, hazır su ya da köylerdeki kaynak sularını kullandıklarını, çeşmelerinden çamur gibi, bulanık su aktığını, derede akan suyun ondan daha iyi olduğunu söylediler.

Polatlı sakinleri: 2 yıldır bitmedi

Vatandaşlar, gelsin nereden aktığını bize göstersin, 2 yıldır bitmedi daha sularımız içilmiyor, hepimizin arıtma cihazı var para veriyoruz, 6 aydır kazısı yapıldı Polatlı’ya verilecek suyun geçtiği kanalların üzerinin dahi kapatılmadığını, çalışmaların henüz bitmediğini söyleyen Polatlılar Mansur Yavaş’a tepkilerini dile getiriyor.

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