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Sevilay Yılman, Merdan Yanardağ'la çok fena dalga geçti! 'Sakın ha hain olursunuz!'

Sevilay Yılman, Merdan Yanardağ'la çok fena dalga geçti! 'Sakın ha hain olursunuz!'

TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'yu "AK Parti trolü" diye suçladı. Bunun üzerine gazeteci Sevilay Yılman, Yanardağ ve Yanardağ gibilerle çok fena dalgasını geçti.

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Tele 1'in sabıkalı patronu Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Buğra Kavuncu'yu hedef alarak, "Buğra Kavuncu, AK Parti’nin troll ordusunun bir parçasıdır." iddiasında bulundu. Gazeteci Sevilay Yılman, Merdan Yanardağ'la çok fena dalgasını geçti. 

Sakın muhalif olup da bunu yapmayın!

İmamoğlu'nun karşısına çıkan muhalefetten her adaya muhalif cephenin mutlaka bir kulp takıp 'hain' ilan ettiğinin örneklerini veren Sevilay Yılman, "Muhalif olup da hain damgası yemek istemiyor iseniz sakın ha sakın CHP’nin dışında aday olan muhalif birilerine oy verebilirim demeyin!" dedi. İşte Yılman'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

Kavuncu trol, Demirtaş gizli AK Partili!...

Buğra Kavuncu İstanbul’a aday olduğu için AK Parti’nin troll ordusunun bir parçası…
Başak Demirtaş “DEM Parti kabul ederse İstanbul’a aday olurum” dediği için gizli AK Partili…
Komünist Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’e talip olduğu günden beri zaten açıktan AK Parti’ye omuz veren zavallı bir şahıs…
Yani sözün özü…
AK Parti’ye, Erdoğan’a muhalif olup da CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun yanında hizalanmayan kim varsa HAİN kardeşim…
Muhalif olup da hain damgası yemek istemiyor iseniz sakın ha sakın CHP’nin dışında aday olan muhalif birilerine oy verebilirim demeyin!
Aman

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