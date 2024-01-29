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Bakanlık duyurdu: 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil başladı

Bakanlık duyurdu: 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil başladı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada 2023 yılında yapılan denetimler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, yapılan denetimler sonucunda tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığı kaydedildi.

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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iç ve dış ticarette haksız rekabeti önlemeyi, ticaretin güvenliğini sağlamayı ve bakanlık ile Hazine'nin haklarını korumayı amaçlayan inceleme ve soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere yönelik 2023 yılındaki teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalarda 2 bin 194 rapor düzenlendiği ifade edildi. Bu raporlar doğrultusunda, 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere toplamda 6,4 milyar lirayı aşan kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandığı vurgulandı.

Bununla birlikte yapılan açıklamada, bakanlığın, piyasa işleyişini bozan, adil rekabet şartlarına uymayan, kamu zararına yol açabilecek girişimleri titizlikle takip ettiği ve tüm sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekildi.

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