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Van''daki yangında 6 aylık bebek öldü!

Van''daki yangında 6 aylık bebek öldü!

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti

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İlçeye bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde ikamet eden Güler ailesinin evinde yangın gece uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Güler ailesini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte ve diğer çocuklarına olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen Güler çifti ve çocukları kaldırıldıkları Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunduktan sonra hastaneye giden Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut, "Çavuşlar Mahallemizde gece saatlerinde çıkan yangından ötürü vefat eden yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

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