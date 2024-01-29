Rıdvan Dilmen Ferdi Kadıoğlu'nun yanına Süpermen logosu koydurttu

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu çizgi kahraman Süpermen'e benzetti. Dilmen, canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun isminin yanına Süpermen logosu koydurttu.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun performansı parmak ısırtıyor.

Sahadaki mücadelesiyle taraflı tarafsız herkesi hayran bırakan Kadıoğlu, usta yorumcu Rıdvan Dilmen'i büyüledi.

Dilmen'in Ferdi Kadıoğlu hamlesi sosyal medyada gündem oldu. Milli oyuncuyu öve öve bitiremeyen tecrübeli yorumcunun yaptığı hareket tartışma yarattı.

Rıdvan Dilmen, "Vallahi Süpermen. Bisiklete biner gibi oynuyor sahada. Hiç rakip yok gibi onun için sahada. Bambaşka bir seviyede oynuyor." diyerek ekrana Ferdi Kadıoğlu'nun yazısının yanına Süpermen logosu koydurttu.