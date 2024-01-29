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AK Parti'den aday olamayan soluğu Yeniden Refah'ta alıyor! YRP'nin İstanbul ve Ankara adayları...

AK Parti'den aday olamayan soluğu Yeniden Refah'ta alıyor! YRP'nin İstanbul ve Ankara adayları...

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 şehirde işbirliği görüşmelerinden henüz çıkmadı. Yeniden Refah tabanı ve bazı yöneticiler 'aday çıkaralım' diye bastırırken, AK Parti'den aday olamayan etkili isimler, Yeniden Refah Partisi'ne geçip belediye başkanı adayı olmaya başladı.

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Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP), büyük ortak AK Parti’de adaylık başvurusu yapıp da başvurusu reddedilenlerin ikinci adresi oldu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ikisi büyükşehir olmak üzere 4 büyük ilde YRP adayını eski AK Partililer arasından seçti. AK Parti ile YRP arasındaki İstanbul ve Ankara ittifak görüşmeleri ise son aşamaya geldi. 

Hepsi Büyükşehir adayı oldu!

Şu ana kadar AK Parti Bursa İl Başkanlığı yapan Sedat Yalçın Bursa’dan, 4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar Şanlıurfa’dan, Devlet eski Bakanı Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu AK Partili eski Milletvekili Faruk Septioğlu Elazığ’dan, AK Parti’li Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan da yine Yozgat’tan YRP’nin belediye başkan adayı oldular.

Fatih Erbakan: Yeni sürprizlerimiz olacak

Yozgat’ta aday tanıtım toplantısına katılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni sürpriz isimleri aday göstermeye devam edeceklerini söyledi. Erbakan, “Partimiz şu anda seçimlerin anahtar partisi haline gelmiş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında kime sorsanız ‘Oylar Yeniden Refah’a’ diyor. Bursa’da, Düzce’de, Şanlıurfa’da, Elazığ’da, Samsun’da, Yozgat’ta ve inşallah yeni sürprizlerimiz de olacak. Bütün bu illerimizde YRP seçimlere iddialı giriyor ve seçimlerin favori partisi olarak giriyor” dedi. 

AK Parti ile ittifak görüşmeleri sürüyor

AK Parti ile YRP arasındaki ittifak görüşmeleri ise devam ediyor. AK Parti'nin 10 ilde işbirliği teklif ettiği, YRP'nin de İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli ve Ankara’da Pursaklar ilçe belediye başkanlıklarını istediği ortaya çıkmıştı. AK Parti'nin de buna karşılık belediye meclis üyeliği ve Meclis Grup Başkanvekilliği önerdiği belirtiliyor. 

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