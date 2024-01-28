Ürdün'deki ABD üssüne saldırıyı İslami Direniş Örgütü üstlendi

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki ABD üssüne düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, en az 34 ABD askeri de yaralanmıştı. Washington Post'un haberine göre, saldırıyı İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlendi. ABD’li senatörler Biden yönetiminden İran’ın vurulmasını talep etti.

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Washington Post'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre, Kataib Hizbullah, Nujabaa ve diğer İran destekli militanları kapsayan bir grup olan Irak'taki İslami Direniş, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce de söylediğimiz gibi ABD İsrail'i desteklemeye devam ederse gerginlikler yaşanacaktır. ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının meşru hedefler olduğunu ve ABD'nin yanıt verme tehditlerini umursamıyoruz, gittiğimiz yönü ve şehitliğin ödülümüz olduğunu biliyoruz."