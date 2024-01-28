Fenerbahçe geriden gelip kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süğer Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçtan 2-1 Fenerbahçe galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 20. ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti.
Konuk takımın tek golünü ise 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci attı.
Bu sonuçla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, puanını 60 yaptı. Başkent ekibi ise 28 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.
89'Batshuayi'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
85'Pedrinho sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.
70'Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. İsmail'in önüne alamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
65'Mert'in ceza sahası sağıdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
55'Sol kanatta Tadic'in pasında ceza sahasına giren Szymanski topu içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Bahadır'da kaldı.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
43'Szymanski kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Krunic'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
35'Morutan ceza yayından şansını denedi. Morutan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.
32'GOL! Cengiz Ünder skoru 2-1 yaptı. Tadic'in vuruşunda savunmadan dönen top Cengiz'in önünde kaldı. Cengiz'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
28'Tadic ceza sahasının solundan kale önüne kesti. Savunmadan seken top kaleci Bahadır'da kaldı.
26'Cengiz sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.
20'GOL! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü attı. Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı sert orta doğrudan ağlarla buluştu.
18'Cengiz ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.
13'GOL! Ankaragücü, Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti.Gol - Tolga Ciğerci
12'Cephas ceza sahasında Livakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü penaltı kazandı.
9'Sol kanattan içeri giren Cephas'ın ortasında top doğrudan dışarı çıktı.
4'Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçının 11'leri:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe