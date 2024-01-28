Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı.

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Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, mangal başına geçerek vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.

Geçen sene Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası", bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik tavada pişirildi.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde 7,5 ton sucuk ekmek dağıtıldı, şarkıcı Kubilay Karca performans sergiledi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festivale katılımın önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"25 metrekarelik sacımızda 450 kilo sucuk ve 3 bin yumurtayla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını Guinness Rekorlar Kitabı'na zaten tescillemiştik. Artık geleneksel hale getirdiğimiz 450 kilo sucuk ve 3 bin yumurtayla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını bu yıl da gerçekleştirdik. 200 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz kış mevsiminin en lezzetli festivalinde misafirlerimizin güzel ve keyifli bir gün geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık."

Festivale, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve AK Parti Sivrihisar ilçe yönetimi de katıldı.