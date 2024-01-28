BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arnavutluk'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arnavutluk'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret çerçevesinde Arnavutluk'a ulaştı.

Abone ol

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geldiğini açıkladı. Kaynaklar, Bakan Fidan’ın Tiran’da bu akşam Türk iş adamları ile bir araya geleceğini belirterek, yarın ise resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile görüşeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan’ın daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya geleceği açıklandı.

Kaynaklar, Bakan Fidan’ın Arnavutluk temaslarının ardından yarın akşam Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya, çarşamba günü ise Romanya’ya resmi ziyarette bulunacağını belirtti. Söz konusu ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ürdün'deki ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Ürdün'deki ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralılar var
35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu
35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe geriden gelip kazandı!
Fenerbahçe geriden gelip kazandı!
Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman"
Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman"
Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti
Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti
Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti!
Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti!
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı
Antalya'da düzenlenen 3 farklı oryantiring organizasyonu sona erdi
Antalya'da düzenlenen 3 farklı oryantiring organizasyonu sona erdi
İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi
İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi