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35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu

35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 35 yaşındaki bir kadından yakınları tarafından haber alınamadı. İhbar üzerine hemen harekete geçen yetkililer, apart odasında genç kadının cansız bedenine ulaştı.

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Olay, Armutalan Mahallesi’ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik görevlisi olarak günübirlik işlere gittiği öğrenilen Gülnare Dober’den (35) haber alamayan yakınları durumu otel yetkililerine haber verdi.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Apart odasının kapısı açılarak içeri girildiğinde genç kadını hareketsiz halde bulan görevliler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsin ardından belli olacağı öğrenildi.

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