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Aydın'da arazi kavgası! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

Aydın'da arazi kavgası! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan anlaşmazlık, dayı ile yeğen arasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayın tırmanmasıyla dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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