Santa Maria Kilisesi saldırısının 2 zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya dair 2 zanlının yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

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