BIST 8.346
DOLAR 30,31
EURO 32,89
ALTIN 1.963,48
HABER /  GÜNCEL

Santa Maria Kilisesi saldırısının 2 zanlısı yakalandı

Santa Maria Kilisesi saldırısının 2 zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya dair 2 zanlının yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Santa Maria Kilisesi rahibine telefon! En kısa zamanda yakalanacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırının yaşandığı kiliseye geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da arazi kavgası! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü.
Aydın'da arazi kavgası! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü.
Joe Biden'dan Ürdün'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Joe Biden'dan Ürdün'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arnavutluk'ta
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arnavutluk'ta
Ürdün'deki ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Ürdün'deki ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralılar var
35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu
35 yaşındaki kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe geriden gelip kazandı!
Fenerbahçe geriden gelip kazandı!
Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
Dövme Sucuk Festivali'nde 7,5 ton sucuk ekmek ikram edildi
Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman"
Kilise saldırısında silah tutukluluk yapmış! Sarıyer Belediye Başkanı: "Yaşamını yitiren kişi Müslüman"
Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti
Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti
Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti!
Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti!
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı
Zafer Partisi'nin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı