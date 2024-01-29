En son İstanbul anketi çıktı! DEM Parti aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu kazanabilecek mi?

Metropoll Araştırma'nın İstanbul anketi çıktı. İlk kez dört ayaklı bir İstanbul anketi yapıldı ve çıkan sonuca göre DEM Parti aday çıkarsa bile Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor görünüyor. DEM Partililerin büyük çoğunluğu kendi partisinin adayına oy vereceğini ifade ederken, yüzde 34.8'i İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. İşte Özer Sencar'ın başkanlığını yaptığı Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Ocak 2024 anketinin çarpıcı sonuçları...