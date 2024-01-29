En son İstanbul anketi çıktı! DEM Parti aday çıkarırsa Ekrem İmamoğlu kazanabilecek mi?
İSTANBUL'da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi beklenen İBB Başkanlığı yarışında DEM Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla bekleniyor. İYİ Parti ise aday çıkardı. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tekrar seçimi kazanabilir mi? Metropoll Araştırma'nın Ocak ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte ayrıntılar...
Metropoll Araştırma'nın İstanbul anketi çıktı. İlk kez dört ayaklı bir İstanbul anketi yapıldı ve çıkan sonuca göre DEM Parti aday çıkarsa bile Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor görünüyor. DEM Partililerin büyük çoğunluğu kendi partisinin adayına oy vereceğini ifade ederken, yüzde 34.8'i İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. İşte Özer Sencar'ın başkanlığını yaptığı Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Ocak 2024 anketinin çarpıcı sonuçları...
Metropol Araştırma, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" diye soruldu. Aday grupları da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, DEM Parti adayı ve İYİ Parti adayı olarak sıralandı.
Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 38'i Murat Kurum'a oy vereceğini dile getirmiş.
DEM parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu. Ankete katılanların yüzde 11.9'u da 'fikrim yok' demiş.